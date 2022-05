Allerta Meteo: peggioramento più intenso giovedì 5 maggio, i dettagli

MeteoWeb

Abbiamo già evidenziato, nelle nostre previsioni meteo sul medio periodo, un possibile incremento dell’instabilità a partire da metà settimana e verso il weekend prossimo, per via dell’approfondimento di un cavo depressionario nordatlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Dagli ultimissimi aggiornamenti ci sono conferme in questo senso e la giornata di giovedì 5 maggio segna l’inizio di una fase più perturbata per gran parte dell’Italia a causa, appunto, di un’azione vorticosa più strutturata sul nostro bacino intorno all’Italia. Più in dettaglio, l’evoluzione barica vedrà l’affondo di un ramo instabile nord-atlantico proprio nel corso di giovedì 5, attraverso il Centro Europa e verso il Mediterraneo centro-occidentale, dove andrà isolandosi anche un nucleo di vorticità positiva in quota tra la Sardegna e il Nord Africa, settore settentrionale algerino-tunisino.

Questa nuova offensiva depressionaria attiverà correnti umide meridionali in direzione della Sardegna e dell’Italia centro-settentrionale e proprio su questi settori il tempo andrà peggiorando progressivamente, con arrivo di più nubi e piogge, anche di locali temporali. Le ore mattutine vedranno una maggiore nuvolosità con piogge e rovesci sparsi soprattutto sulla Sardegna, sul medio-alto Tirreno in mare, specie tra i bacini Nord laziali e toscani, anche sulla Toscana meridionale e sul Nord Lazio, altri rovesci diffusi sul Piemonte, più irregolari sulla Lombardia, sull’Emilia, sul Trentino e sull’alto Veneto. Tempo migliore sul resto del paese con nubi irregolari più presenti, però, sul resto del Centro Nord, più soleggiato al Sud e sulla Sicilia. Nelle ore pomeridiane di giovedì, ulteriore peggioramento al Centro Nord con rovesci e temporali più diffusi e più intensi tra Toscana, Umbria, Marche, fenomeni più irregolari sul Centro Nord Lazio e Nord Abruzzo. Rovesci temporaleschi più forti sull’Emilia-Romagna, meno sul Ferrarese orientale, e più forti anche sul Centro Sud Piemonte, sul Centro Sud Lombardia, irregolari su Alpi e Prealpi un po’ tutte e su Ovest Veneto. Rovesci e locali temporali anche sul Centro Nord della Sardegna, continua un tempo più asciutto e più soleggiato sulle regioni meridionali, salvo un po’ più di nubi irregolari tra Campania, Nord Puglia e Sicilia. In serata ancora maltempo diffuso al Centro e su buona parte della Nord, più intenso sulla Toscana centro-meridionale, sul Nord Umbria, su Nord Marche, sui settori centro-settentrionali dell’Emilia, sul Centro Sud Lombardia, localmente sul Piemonte meridionale, anche con possibili fenomeni forti o violenti tra l’Emilia settentrionale e la bassa Lombardia, localmente forti anche sulla Toscana centro-meridionale, sul Nord Umbria, su Nord Marche e sul Sud Piemonte. Ultimi rovesci sulla Sardegna settentrionale e possibili addensamenti anche su Centro Ovest Campania, Ovest Molise, occasionalmente sulla Sicilia centro-orientale, anche qui con qualche debole fenomeno. Ancora asciutto sul resto del Sud e al Nordest, tra Est Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma con nubi in ulteriore aumento. Il quadro termico è previsto più o meno stazionario al Centro Nord, in aumento di qualche grado, invece, al sud.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: