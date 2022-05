L’arte racconta la scienza: al MANN di Napoli la mostra di Art&Science Across Italy

MeteoWeb

Il 13 maggio è stata inaugurata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) la mostra “Colori e immagini della scienza”, tappa conclusiva della III edizione del progetto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Art&Science Across Italy a cui hanno partecipato oltre 6000 studenti e studentesse e che si propone di avvicinare i giovani e le giovani alle discipline STEM attraverso i linguaggi dell’arte.

La mostra è l’evento conclusivo delle 12 mostre tenutesi tra gennaio e maggio in altrettante città italiane per la III edizione del progetto Art&Science Across Italy, e raccoglie le 70 opere degli oltre 200 studenti e studentesse che hanno vinto le tappe locali del progetto. Nell’ambito della terza edizione del progetto (2020-2022), oltre 6000 studenti e studentesse dalle scuole secondarie di II grado da 10 regioni d’Italia hanno realizzato un totale di circa 1200 opere d’arte ispirate ad argomenti scientifici che hanno approfondito durante seminari e incontri con ricercatrici e ricercatori svoltisi online lo scorso anno.

Con l’allestimento dell’architetto Maurizio di Palo, l’esposizione al MANN affianca opere di artisti, scienziati e studenti per rappresentare il legame tra l’arte e la scienza.

“Sono tanti gli argomenti scientifici raccontati e in molte opere abbiamo visto quella “creatività” alla quale abbiamo puntato sin dal primo giorno nel lontano 2015. L’esperienza maturata da 110 ricercatori nel raccontare la scienza e da circa 350 docenti nel coordinare il lavoro dei ragazzi ha chiaramente mostrato i suoi frutti in termini sia di qualità delle opere sia di coinvolgimento ed entusiasmo delle studentesse e degli studenti” commenta Pierluigi Paolucci, coordinatore nazionale del progetto e ricercatore della sezione INFN di Napoli e del CERN.

Il progetto Art&Science è un progetto europeo organizzato dall’INFN in collaborazione con il CERN di Ginevra e viene proposto anche in Grecia. Nella mostra, infatti, a fianco alle opere degli studenti italiani sono presenti anche le cinque opere vincitrici del progetto Art&Science Across Greek e le opere realizzate dai dipendenti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e selezionate da una giuria di studenti e studentesse partecipanti ad Art&Science Across Italy e dagli appassionati di scienza che leggono il sito web di comunicazione e didattica della fisica ScienzaPerTutti.infn.it.

L’esposizione è arricchita dalla presenza di un’installazione multimediale interattiva dell’INFN sull’espansione dell’Universo e di 30 opere di artiste e artisti internazionali che hanno partecipato nel 2012 al progetto dell’esperimento CMS del CERN Art@CMS.

Infine, otto opere del progetto GenomicArt, realizzato dai Laboratori di Genomica e Arteterapia della Fondazione Evo ed Elvo Tempia di Biella, accompagnano il pubblico in un percorso di incontro e riscoperta delle cellule attraverso l’arte e i colori, mentre un’opera inedita del visual artist Silvio Giordano, realizzata nell’ambito del progetto artistico “Enter the Dragon”, propone una trasformazione floreale del virus, metafora della speranza che gli esseri umani nutrono nella fioritura della civiltà attraverso il progresso scientifico.

L’esposizione “Colori e immagini della Scienza” al MANN dal 13 al 30 maggio 2022 è stata realizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e il patrocinio della regione Campania e del Comune di Napoli, con il supporto economico di Kimbo Caffè.

La premiazione e lo spettacolo “Con arte, con scienza: il tempo si racconta”

Le opere degli studenti esposte nella mostra nazionale saranno valutate da una giuria di esperti di arte, di scienza e di comunicazione della scienza e saranno premiate nell’ambito di un evento che si terrà al Teatro Acacia di Napoli il 14 maggio a partire dalle 16.30. Gli studenti e le studentesse che si classificheranno ai primi 8 posti vinceranno 24 borse di studio per partecipare a un master sull’arte e la scienza al CERN in settembre.

Al Teatro Acacia alle 18.30, dopo la premiazione, la serata continua con la conferenza spettacolo “Con arte, con scienza: il tempo si racconta”, un evento aperto non solo ai partecipanti al progetto ma anche alla cittadinanza che sarà accompagnata attraverso la storia dell’Universo, raccontata da Pierluigi Paolucci, e illustrata da Luca Ralli, in un viaggio nel tempo e nella cosmologia tra i racconti di Dino Buzzati e Bill Bryson, commentate da Fernando Ferroni, professore del Gran Sasso Science Institute e già presidente dell’INFN, e lette dall’attrice Maria Giulia Scarcella. Infine, l’intervento dell’artista Alice Visentin porterà il pubblico alla scoperta del processo creativo e del suo lavoro sulla rappresentazione artistica del tempo. Tutta la serata è condotta dai giornalisti di Radio Rai Caterpillar Massimo Cirri e Sara Zambotti.

Art&Science Across Italy

Il progetto Art&Science Across Italy si rivolge a studentesse e studenti delle classi III e IV delle scuole superiori con l’obiettivo di coinvolgerli nel mondo della ricerca scientifica, coniugando i linguaggi della scienza con quelli dell’arte e andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Dalla prima edizione a oggi, il progetto ha coinvolto oltre 10.000 studenti da tutta Italia provenienti da 12 Regioni Italiane.

Il progetto è biennale e prevede tre fasi: la prima è una fase formativa in cui sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori; la seconda fase prevede la realizzazione da parte di studenti e studentesse di opere artistiche ispirate agli argomenti scientifici trattati nelle lezioni; infine, le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, evento conclusivo di ciascuna edizione. I 24 vincitori della competizione nazionale sono invitati a partecipare a un master sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Il progetto si avvale del supporto del MIUR – Ministero dell’Istruzione attraverso il progetto “Impara l’arte e mettila da parte” e di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto “Playing with Protons Goes Digital”.

All’edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy hanno partecipato più di 6000 studenti, da 140 scuole di 10 regioni, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle sezioni INFN e delle Università locali. Le studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di circa 1200 opere che sono state esposte in 12 mostre nelle città di Bari, Genova, Frascati, Lecce, Milano, Napoli, Nuoro, Padova, Pisa, Potenza, Roma e Torino.