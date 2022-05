Carburanti, ribasso sul gasolio

MeteoWeb

Continuano a salire i prezzi della benzina, ormai sopra i due euro/litro in modalità servito in media nazionale, secondo il monitoraggio di Staffetta Quotidiana. Senza lo “sconto” sull’accisa in vigore fino all’8 luglio, saremmo a 2,31 euro/litro. Sui listini dei prezzi consigliati si registra questa mattina un movimento al ribasso sul gasolio. In lieve calo le quotazioni internazionali.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,880 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 1,885, pompe bianche 1,866), diesel a 1,836 euro/litro (invariato, compagnie 1,841, pompe bianche 1,822). Benzina servito a 2,007 euro/litro (+10, compagnie 2,050, pompe bianche 1,923), diesel a 1,972 euro/litro (invariato, compagnie 2,018, pompe bianche 1,882). Gpl servito a 0,837 euro/litro (invariato, compagnie 0,843, pompe bianche 0,829), metano servito a 1,871 euro/kg (-2, compagnie 1,933, pompe bianche 1,823), Gnl 2,096 euro/kg (-19, compagnie 2,123 euro/kg, pompe bianche 2,076 euro/kg).