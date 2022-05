Coronavirus, oggi 115 morti e 42.249 nuovi casi: il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 115 morti, 58.545 guariti e 42.249 nuovi casi su 294.611 tamponi. Oggi è risultato positivo il 14,34% dei tamponi effettuati, in lieve calo rispetto al dato di ieri. La Regione Abruzzo comunica che 25.799 guariti segnalati oggi sono stati rilevati a seguito di riallineamenti, motivo per il quale il bollettino odierno riporta 84.344 guariti ma quelli relativi ad oggi sono 58.545.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (6.157), Campania (4.356) e Veneto (4.141).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

16.915.301 casi totali

164.846 morti

15.709.259 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 1.041.196 così suddivisi:

8.412 (-167) ricoverati in ospedale ( 0,81% )

( ) 338 (-20) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 1.032.446 (-41.589) in isolamento domiciliare ( 99,16% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: