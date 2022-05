Covid, il bollettino: contagi crollati dell’80% dopo l’abolizione di Green Pass e mascherine

MeteoWeb

Migliora sempre di più la situazione epidemiologica legata alla pandemia di Coronavirus in Italia: da venerdì scorso su MeteoWeb non pubblichiamo più il bollettino settimanale, ma aggiorniamo i dati soltanto settimanalmente, ogni venerdì appunto. E oggi abbiamo un quadro molto roseo: il tasso di positività (numero di positivi sui tamponi effettuati) è tornato sotto il 10% per la prima volta dopo sei mesi e mezzo, e i contagi sono crollati dell’80% nelle ultime 4 settimane, da quando cioè sono stati aboliti il Green Pass e le mascherine.

Come possiamo osservare nel grafico in alto a corredo dell’articolo, lo scorso autunno proprio dopo l’introduzione di Green Pass e mascherine obbligatorie anche all’aperto, i contagi erano esplosi. Adesso dopo l’abolizione di questi strumenti, la situazione è migliorata: è l’ennesima prova indiscutibile di quanto fossero non solo inutili, ma persino dannosi, per combattere la pandemia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

17.355.119 casi totali

166.476 morti

16.449.697 guariti

Con questi dati, l’Italia rimane il 9° Paese del mondo per numero di contagi assoluti, sempre più vicino alla Corea del Sud ottava e anche alla Russia settima. Ancor più triste il dato del tasso di mortalità: con 2.759 morti ogni milione di abitanti, quello dell’Italia è uno dei dati peggiori del mondo e di gran lunga il peggiore d’Europa, a dimostrazione che le misure di contrasto più rigide adottate dai governi italiani rispetto agli altri Paesi, non hanno prodotto risultati considerevoli per il contenimento del virus.

In questi giorni, intanto, migliora sempre di più la situazione epidemiologica al punto che oggi le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 738.946 così suddivise (differenza numero tra parentesi riferita al dato di venerdì scorso, una settimana fa):

5.558 (-1.254) ricoverati in ospedale ( 0,75% )

( ) 252 (-55) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,03% )

( ) 733.136 (-134.155) in isolamento domiciliare ( 99,22% )

Gli ospedali sono di fatto ormai vuoti, soprattutto nelle terapie intensive, e la percentuale dei ricoverati sui contagiati dal Covid è ormai inferiore allo 0,8%. Tra questi ricoverati, la quasi totalità è ricoverata con il virus (a causa di altre patologie) e non per il virus.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: