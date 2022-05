Covid, oggi in Italia solo 7.537 nuovi casi positivi: non erano così pochi da oltre 6 mesi. Il bollettino

MeteoWeb

Continua a migliorare la situazione epidemiologica legata alla pandemia di Coronavirus in Italia, nonostante da ormai un mese siano state abolite tutte le restrizioni come Green Pass e mascherine. Oggi, infatti, abbiamo avuto soltanto 62 morti, 20.921 guariti e 7.537 nuovi casi su 80.177 tamponi. Oggi è risultato positivo il 9,4% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi: è il dato che dimostra inequivocabilmente come la diffusione del virus sia sempre più ridotta, a prescindere dal numero complessivo di test. Era infatti dal 22 novembre scorso, quindi oltre sei mesi fa, che il numero di nuovi casi positivi giornalieri non era così basso.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

17.396.723 casi totali

166.631 morti

16.531.231 guariti

Scende per la prima volta dopo cinque mesi sotto le 700 mila il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, che sono 698.861, così suddivise:

5.281 ricoverati in ospedale ( 0,75% )

( ) 255 ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,04% )

( ) 693.328 in isolamento domiciliare ( 99,21% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: