Covid, il governatore della California Gavin Newsom positivo e sintomatico 10 giorni dopo aver ricevuto la quarta dose: curato col Paxlovid, “non sappiamo com’è possibile”

Il Governatore della California, Gavin Newsom, è risultato positivo al Covid-19 ed è anche sintomatico. Il politico statunitense, esponente del Partito democratico, ha 54 anni e si trova in isolamento, dove dovrà rimanere fino a quando non risulterà negativo al test. Il suo staff ha comunicato che i medici gli hanno disposto una cura con il farmaco antivirale Paxlovid per almeno 5 giorni. La positività è stata riscontrata poche ore dopo l’incontro con il premier della Nuova Zelanda, Jacinta Ardern, venerdì al Golden Gate di San Francisco per annunciare pubblicamente una partnership sul tema del cambiamento climatico. L’ufficio di Newsom ha informato la delegazione neozelandese della positività e adesso tutti i contatti diretti, tra cui il premier della Nuova Zelanda, faranno il tampone, nonostante Ardern sia già guarita dal Covid poche settimane fa, ad inizio maggio.

L’ufficio del governatore ha dichiarato di non sapere come Newsom possa aver contratto il virus, sottolineando come il 18 maggio, appena dieci giorni fa, lo stesso governatore californiano aveva ricevuto la quarta dose del vaccino anti Covid. Altri funzionari pubblici americani hanno recentemente annunciato di essere risultati positivi al virus, tra cui il governatore di Washington Jay Inslee mercoledì e il vicepresidente Kamala Harris il mese scorso, tutti ovviamente iper vaccinati.