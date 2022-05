Covid: “la quarta dose protegge la tua estate”, l’appello del Ministero della Salute

MeteoWeb

“Il virus SARS-CoV-2 non va in vacanza. Il vaccino anti Covid-19 è lo strumento più efficace per evitare forme gravi e ricoveri in terapia intensiva. La quarta dose protegge la tua estate“: è l’appello lanciato via social dal Ministero della Salute. Il dicastero ha scelto l’hashtag #restatevaccinati per collegare la stagione estiva al rafforzamento della protezione vaccinale. La quarta dose è raccomandata per “persone di 80 anni e più, ospiti dei presidi residenziali per anziani, persone di 60 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti“.