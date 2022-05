Draghi, bufera sul premier: tra i bambini della scuola di Verona è l’unico senza mascherina | FOTO

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in visita a Sommacampagna e a Sant’Ambrogio di Valpolicella nella provincia di Verona, ha incontrato gli studenti della Scuola Secondaria Inferiore “Dante Alighieri” con tanto di carrellata fotografica pubblicata sul sito ufficiale di Palazzo Chigi. Le immagini, che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto, evidenziano come tutti i bambini siano rigorosamente provvisti della mascherina, che viene utilizzata anche dal personale adulto della scuola, dirigenti, insegnanti e bidelli. L’unico che ne è sprovvisto, e non se ne preoccupa affatto mettendosi in posa per le foto di rito, è proprio il premier Draghi.

La diffusione delle fotografie ha destato molte polemiche scatenando una vera e propria bufera sul Presidente del Consiglio, in modo particolare sui social network dove non è sfuggito il particolare soprattutto a quei cittadini che già da tempo si interrogano sulla razionalità dell’obbligo delle mascherine a scuola, mentre lo stesso obbligo è stato abolito per tutto il resto, dai ristoranti a stadi e discoteche. Molti esponenti della comunità scientifica, inoltre, hanno di recente affermato che “non c’è alcun beneficio dall’utilizzo delle mascherine a scuola“, mentre il primo studio scientifico in merito ha concluso che “l’utilizzo prolungato delle mascherine provoca deterioramento cognitivo“.

Ma a prescindere dall’irrazionalità di un provvedimento che si accanisce con i più piccoli, che tra l’altro sono in assoluto i meno colpiti dal Covid-19, un Presidente del Consiglio che visita una scuola e si presenta come massimo rappresentante dello Stato e delle Istituzioni, che esempio dà se a quei bambini viene raccontato che devono essere mascherati per proteggersi da un virus che può uccidere i loro nonni, e poi vedono un coetaneo dei loro nonni che sorride felicemente in mezzo a loro senza alcuno strumento di protezione?