La Luna di Sangue fa capolino dalla ISS: Samantha Cristoforetti cattura l’eclissi dallo spazio | FOTO

Nelle scorse ore, la Luna di Sangue ha incantato il mondo: il nostro satellite ha assunto una colorazione rossastra a causa di un’eclissi di Luna totale. Ma non solo noi sulla Terra siamo rimasti affascinati dallo spettacolo offerto dalla Luna: una prospettiva unica dell’eclissi ce la offre Samantha Cristoforetti, direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

In una serie di foto pubblicate su Twitter (vedi gallery scorrevole in alto), l’astronauta italiana dell’ESA ha immortalato la Luna, non ancora alla totalità dell’eclissi, mentre fa capolino tra i pannelli solari della ISS. In un altro scatto, la Luna di Sangue si staglia contro un cielo che da nero sfuma verso l’azzurro sempre più chiaro dell’atmosfera terrestre mentre in un altro, si affaccia tra due pannelli solari illuminati, sfiorata dall’ombra di uno dei moduli della ISS. “Buon lunedì dallo spazio! Avete avuto la fortuna di vedere l’eclissi lunare di ieri sera? Noi sì!“, ha scritto su Twitter Cristoforetti, che si trova sulla ISS per la sua missione Minerva, la seconda sull’avamposto spaziale per l’astronauta italiana.