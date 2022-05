L’eruzione di Tonga ha provocato un immenso cratere: la base della caldera è scesa da 150 a 850 metri

MeteoWeb

I ricercatori hanno appena finito di mappare la bocca del vulcano sottomarino di Tonga che, il 15 gennaio, ha prodotto la più grande esplosione atmosferica della Terra in oltre un secolo. La caldera di Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai è ora larga 4km e scende a una base di 850 metri sotto il livello del mare. Prima della catastrofica eruzione, la base si trovava a una profondità di circa 150 metri! Il volume di materiale espulso dal vulcano è di almeno 6,5km³ di cenere e roccia.

“Se tutta Tongatapu, l’isola principale di Tonga, venisse raschiata al livello del mare, riempirebbe solo due terzi della caldera“, ha affermato il Professor Shane Cronin dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda. Cronin ha trascorso gli ultimi due mesi e mezzo nel regno del Pacifico, distaccato presso il dipartimento dei servizi geologici. Il nuovo rapporto, pubblicato oggi, valuta l’eruzione e formula raccomandazioni per una futura resilienza. Sebbene sia improbabile che Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai ripeta una simile “performance” per molte centinaia di anni, ci sono almeno 10 montagne sottomarine vulcaniche nella regione più ampia del Pacifico sudoccidentale che potrebbero produrre qualcosa di simile su una scala temporale più breve.

Un confronto con le mappe pre-eruzione della caldera, realizzate nel 2016 e nel 2015, mostra i principali cambiamenti. Oltre a un generale approfondimento, sono andati perduti grossi pezzi dalle pareti rocciose interne, in particolare all’estremità meridionale del cratere. Ci sono prove di una continua caduta di materiale sciolto, ma nel complesso, il cono del vulcano così com’è oggi sembra strutturalmente sano. “Alla fine, la caldera avrà un diametro un po’ più grande e sarà un po’ meno profonda quando i lati collasseranno verso l’interno. Quindi avremo un interesse costante“, ha detto Cronin a BBC News.

Gli scienziati stanno iniziando a capire bene come è progredita l’eruzione e come è stata alimentata. La ricchezza di dati osservativi del 15 gennaio suggerisce che l’evento è diventato sovralimentato nella mezz’ora dopo le 17 locali. Quando la caldera si è rotta, l’acqua di mare ha potuto interagire con il magma caldo in decompressione che veniva estratto rapidamente dalla profondità. “Ci sono stati boom sonici poiché ci sono state interazioni magma-acqua su larga scala. Quindi un’esplosione seguita da acqua che scorre di nuovo dentro e poi un’altra esplosione seguita da acqua che ritorna di nuovo dentro, altra esplosione e così via… come un motore“, ha spiegato Cronin.

L’esperto ha evidenziato l’importanza dei flussi piroclastici nell’eruzione. Queste dense nubi di cenere e roccia lanciate nel cielo ricadono per rotolare lungo i fianchi del vulcano e lungo il fondo dell’oceano. I flussi piroclastici avranno causato gran parte dell’attività delle onde dello tsunami che ha inondato le coste dell’arcipelago tongano. Cronin ha accompagnato il personale del dipartimento dei servizi geologici di Tonga in più di 80 località su varie isole, per documentare uno degli eventi di tsunami più diffusi e distruttivi conosciuti generati da un vulcano.

