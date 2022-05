Esplosione Stromboli, Ambra sui social: “che meraviglia” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’esplosione di oggi pomeriggio a Stromboli ha creato il panico a Ginostra, ma tra i turisti c’è anche chi ha colto l’occasione per sottolineare la meraviglia e il fascino della natura, violenta e pericolosa, ma sempre affascinante. Tra questi, Ambra Angiolini, che non si è fatta scappare la foto ricordo con la spettacolare eruzione dello Stromboli, vulcano tra i più attivi d’Europa. E sui social, dopo avere postato l’immagine con lo sfondo del vulcano, ha aggiunto l’hashtag “meraviglia“. Nell’isola delle Eolie l’attrice sta girando una serie televisiva sulla Protezione Civile. Oggi la troupe era sull’Osservatorio del vulcano, lungo la montagna che conduce in cima al cratere ma in quota, cioè al di sotto dei 400 metri d’altezza, proprio nel momento in cui sono cominciate le esplosioni. Alcune delle foto scattate da Ambra sono visibili nella gallery scorrevole in alto, mentre è possibile vedere il video cliccando sul link in calce.