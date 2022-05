L’Etna torna a dare spettacolo con un bellissimo anello di fumo | VIDEO

MeteoWeb

L’Etna sta “riposando”. Dopo una lunga serie di parossismi nel 2021 e i due parossismi di inizio 2022, il vulcano attivo più alto d’Europa sembra ora essere in una sorta di fase di riposo. Come ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb Salvatore Giammanco, Primo Ricercatore presso l’INGV-Osservatorio Etneo, Sezione di Catania, il vulcano “si sta ricaricando”.

Intanto stamattina l’Etna è tornato a dare spettacolo, generando un bellissimo anello di fumo (vedi video in fondo all’articolo). Quello degli anelli di fumo è un fenomeno raro e particolarmente affascinante. Si tratta di un anello di vortice visibile di vapore e gas che viene espulso da uno sfogo vulcanico. Nonostante le mille teorie in merito, gli scienziati non sono ancora del tutto certi su come effettivamente il vulcano riesca a emettere questi cerchi di vapore, sebbene la teoria più accreditata è quella per cui il principale responsabile sia una bocca circolare.

Il fenomeno degli anelli di fumo si verifica solo in condizioni particolari e l’Etna è uno dei vulcani al mondo più famosi per questo raro fenomeno. Basti ricordare l’episodio del 2000 quando per diversi giorni ci furono centinaia di anelli di fumo in rapida successione.