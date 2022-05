Festa della Mamma: un tenero Doodle di Google celebra la figura materna

MeteoWeb

Google celebra quest’anno una delle ricorrenze più attese e sentite: un tenerissimo Doodle campeggia oggi, 8 maggio 2022, nella home page del motore di ricerca nel giorno della Festa della Mamma.

La Festa della Mamma è nata per onorare la figura della mamma e il grande dono della maternità, oltre che il ruolo delle mamme nella società. E’ una di quelle ricorrenze dette “feste mobili”: in Italia e in diversi altri luoghi è consuetudine che cada la seconda domenica di maggio. La “festa della mamma” fu proposta negli Stati Uniti nel 1868, e risale ad una iniziativa di Anne M. Jarvis nel 1914. La donna, rimasta orfana con la sorella cieca Elsinore, chiese con insistenza al Congresso che venisse istituita una giornata dedicata alle madri, in modo che tutti i figli potessero omaggiare particolarmente in quel giorno la propria madre. Anne Jarvis scelse come simbolo il garofano: rosso per le mamme in vita, bianco per quelle scomparse.

Nel 1914 fu ufficializzata, e si stabilì che cadesse la seconda domenica di maggio: data che venne poi adottata in molti Paesi occidentali.

Fino al 2000 la Festa della Mamma in Italia veniva celebrata in una data fissa, l’8 maggio. Dal momento che poteva capitare che cadesse in un giorno infrasettimanale, si è poi pensato di fissare la giornata delle mamme in data “mobile”, precisamente la seconda domenica di maggio, per dare la possibilità di trascorrere la giornata con i propri affetti. Nel Bel Paese la Festa della Mamma nasce in Liguria, nel 1956, a Bordighera: fu l’allora sindaco Raul Zaccari a decidere di istituire una giornata per ricordare quanto fosse importante la figura della mamma. L’idea venne accolta con entusiasmo e l’anno dopo anche il parroco di Tordibetto di Assisi sostenne la festa, sottolineando il valore religioso della festività.

Negli Stati Uniti la Festa della Mamma si celebra la seconda domenica di maggio, così come in Danimarca, Finlandia, Australia, Belgio e Turchia. In Norvegia si festeggia la seconda domenica di febbraio, in Argentina la seconda di ottobre, in Francia nell’ultima domenica di maggio. In Russia la Festa della Mamma cade il 28 di novembre, a San Marino il 15 marzo, in Slovenia il 25 marzo e in Albania l’8 marzo.