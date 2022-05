Il lander InSight pronto al congedo, solo pochi mesi di vita su Marte

MeteoWeb

Il lander della NASA cacciatore di “martemoti” sta raccogliendo più dati possibili: probabilmente gli restano solo pochi mesi di operatività. InSight sta combattendo contro le conseguenze di un accumulo di polvere sui suoi pannelli solari: è sceso a un decimo della sua potenza disponibile di 5.000 wattora, secondo quanto hanno affermato i funzionari della NASA.

“Quando siamo atterrati, aveva circa un’ora – 40 minuti – in cui era possibile fare funzionare (l’equivalente di) un forno elettrico,” ha spiegato Kathya Zamora Garcia, vice project manager di InSight presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. Ora, ha aggiunto Garcia, “probabilmente potremmo farlo per circa 10 minuti al massimo“.

Esattamente quando InSight spegnerà definitivamente i suoi strumenti su Marte è una grande incognita, poiché dipende dalle condizioni meteo, dalle prestazioni del veicolo spaziale e da altri fattori difficili da quantificare, ha spiegato il principal investigator Bruce Banerdt, del JPL. “Ha superato le nostre aspettative in quasi ogni sfida su Marte, quindi potrebbe effettivamente durare più a lungo,” ha detto Banerdt.

InSight è atterrato sul Pianeta Rosso nel novembre 2018 e ha effettuato misurazioni senza precedenti sull’attività sismica su Marte, a seguito di tentativi falliti da parte di veicoli spaziali come Viking. Poche settimane fa, è stato registrato il più grande terremoto mai rilevato da InSight su Marte, tra gli altri 1.300 che ha studiato da quando è arrivato su Elysium Planitia.

La missione ha consentito agli scienziati di porre con precisione limiti allo spessore della crosta e alle dimensioni del nucleo, ha affermato Banerdt, che ha definito il coronamento della missione. “Avevamo solo un quadro davvero confuso di ciò che stava accadendo all’interno di Marte in precedenza, e penso che il vero contributo di InSight sia che ora possiamo effettivamente tracciare un quadro quantitativamente preciso del suo interno,” ha detto.

Come molti altri veicoli a energia solare su Marte, però, il fattore limitante di InSight era la polvere che soffoca la luce solare, che è la principale fonte di energia per la missione. La NASA avvertiva da mesi che il lander InSight Mars poteva cedere entro la metà del 2022, anche dopo la concessione di un’estensione per il suo valore scientifico.

A causa di problemi di peso e potenza, il lander non è stato dotato di un sistema supplementare per rimuovere la polvere, come motori o spazzole. Gli ingegneri sono riusciti a rimuoverne un po’ da un pannello solare nel 2021, ma, in assenza di una grande raffica di vento, InSight non ha potuto far altro che subire l’accumulo di sabbia.

Per preservare al meglio l’energia, questa primavera la missione avrà il compito di mettere il braccio in una posizione a V capovolta per osservare il sismometro una volta che non gli sarà più comandato di spostarsi dalla Terra. Il sismometro funzionerà almeno in modo intermittente per un po’ più a lungo, ma questo e altri strumenti dovrebbero cessare di funzionare entro la fine dell’estate. Banerdt ha sottolineato, tuttavia, che il team scientifico rimarrà impegnato per almeno altri 6 mesi in missioni immediate, anche dopo che InSight avrà completato la sua raccolta di dati. “Stiamo ottenendo prodotti di dati finali, come il nostro catalogo finale del terremoto su Marte e i nostri modelli finali su Marte,” ha affermato.

InSight ha superato i suoi principali obiettivi della missione nonostante abbia dovuto affrontare problemi con la sua sonda “talpa“, che avrebbe dovuto scavare in profondità nella regolite per osservare qualsiasi presenza di calore proveniente dall’interno marziano. Nel gennaio 2021, la NASA ha rinunciato a numerosi coraggiosi tentativi di far funzionare la talpa costruita dal Centro aerospaziale tedesco (DLR). Il problema è dovuto al fatto che InSight ha incontrato un terreno molto più sabbioso di quello trovato prima sul Pianeta Rosso, che la talpa non è stata progettata per affrontare (nonostante i migliori sforzi).

La talpa alla fine è arrivata solo a pochi cm sotto la superficie, invece dei 3 metri richiesti dal suo progetto, ma Banerdt ha spiegato che lo strumento è sempre stato visto come complementare (e non del tutto essenziale) al programma di Insight di valutare l’attività interna marziana.