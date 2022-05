Maltempo Sicilia: grosso funnel cloud a Chiaramonte Gulfi | FOTO

MeteoWeb

È un lunedì 9 maggio di maltempo in Sicilia. Piogge e temporali stanno colpendo gran parte dell’isola. A Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, si è sviluppato anche un grosso funnel cloud, preludio di un tornado. Fortunatamente non ha toccato terra e dunque non si registrano danni, ma le dimensioni del vortice sono notevoli, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Tanta paura tra i residenti alla vista del fenomeno.

Tra i dati pluviometrici, ancora parziali, più rilevanti di oggi in Sicilia, segnaliamo: 77mm ad Aidone, 48mm a Pedara, 39mm a Nicolosi, 37mm a Ragusa, 36mm a Caltagirone, 26mm a Canicattì. La zona più colpita dalle piogge, tuttavia, è quella dell’Etna.

