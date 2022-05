Goccia fredda provoca forte maltempo in Sicilia: nubifragi a Lampedusa e Palermo | VIDEO

MeteoWeb

La risalita da Sud-Ovest di una goccia fredda Mediterranea sta determinando un sabato di maltempo in Sicilia, soprattutto per la fascia tirrenica, colpita da forti temporali. Una forte tempesta si sta abbattendo anche su Lampedusa, sferzata da forti piogge e vento (vedi video in fondo all’articolo). Forti temporali sono in atto in questo momento sul Messinese e sul Palermitano.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti sull’isola finora, segnaliamo: 17mm a Marina di Patti, 15mm a Camporeale, Terme Vigliatore, 12mm a San Salvatore di Fitalia, Castelbuono. Tra le raffiche di vento più forti, segnaliamo: 52km/h a Donnalucata, 51km/h a Palermo, 50km/h a Vittoria, 48km/h a Campogrande, 37km/h a Bagheria.

Gli effetti della goccia fredda si fanno sentire anche in Sardegna, con temporali sparsi nel centro-sud della regione, e in Calabria, in parte del Reggino. In Sardegna, spiccano finora i 26mm caduti a Ruinas, 19mm a Dolianova, 16mm a Villasor.

Un improvviso acquazzone e qualche chicco di grandine si sono verificati oggi a Cagliari e nell’hinterland tra le 16 e le 17 di oggi. Sulla città, ma soprattutto nella zona di Santa Margherita di Pula, la pioggia fitta è stata accompagnata da piccoli chicchi di grandine. Alcuni giardini e qualche strada si sono allagati ma non è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con la situazione che si è risolta da solo dopo la fine dell’acquazzone. Stessa storia a Cagliari, dove ha piovuto per quasi un’ora consecutivamente.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: