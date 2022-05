Maltempo: forti grandinate nella Murgia barese | FOTO

MeteoWeb

Oggi è stata un’altra giornata all’insegna dell’instabilità irregolare sull’Italia, in attesa di un peggioramento più intenso a partire da domani, giovedì 5 maggio. Oggi rovesci e temporali hanno colpito diversi settori dello Stivale, tra cui la Murgia barese, dove si sono verificati forti temporali. Una violenta grandinata ha ricoperto di bianco Contrada Dolcecanto a Gravina in Puglia, lungo la S.P. 52 in direzione Poggiorsini, come ci segnala il nostro lettore Franco Labarile.

Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano grandi quantità di grandine lungo le strade, mentre vengono segnalati danni alle colture.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: