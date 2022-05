Intensa grandinata nel Ferrarese: chicchi di medie dimensioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La grandine continua ad essere protagonista di questi pomeriggi di maltempo su parte del Nord. Dopo le devastanti grandinate che hanno colpito il Trentino Alto Adige tra ieri e oggi, una intensa grandinata si è verificata anche nel Ferrarese. Particolarmente colpita la località di Francolino, dove sono caduti chicchi di grandine di medie dimensioni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Le immagini pubblicate sui social network indicano che i chicchi sono arrivati anche ad avere un diametro di 3cm.

Questa grandinata ha inevitabilmente provocato danni all’agricoltura, già devastata in Trentino dopo il maltempo di ieri.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: