Grandine in Lombardia: a Crema chicchi più grandi di noci, automobili distrutte | FOTO e VIDEO

La grandine che oggi pomeriggio ha colpito la Lombardia ha causato ingenti danni in poche ore. Ad essere colpito non solo il pavese, dove un forte vento forte ha spirato sul capoluogo e la grandine ha provocato disagi al traffico in città, e la bergamasca, con disagi e danni, ma anche il cremonese. A Crema, in particolare, la grandine ha distrutto decine di automobili, squarciando i parabrezza e danneggiando la carrozzeria, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, e dal video in calce.

Sui social prosegue il tam tam di aggiornamento dei residente di quelle zone, sconvolti dalla violenza di una grandinata come non se ne registravano da tempo.

