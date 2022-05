Maltempo, forti temporali in Lombardia ed Emilia: grandine grossa e freddo autunnale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come ampiamente previsto sono arrivate le prime forti grandinate su Lombardia ed Emilia Romagna. Un forte temporale è attualmente in atto nella bergamasca, con grandine e temperature in picchiata. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, in pochi minuti si sono registrati 18mm di precipitazioni, con temperature crollate a +17°C a Burligo di Palazzago, +18°C a Borghetto. Nelle zone delle bergamasca colpite dal maltempo la grandine, anche di grandi dimensioni, ha iniziato a cadere da poco, ma sui social sono già numerose le immagini che documentano la situazione, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto e dal video in calce, girato a Brignano Cera D’Adda.

E anche in Emilia Romagna, nelle zone colpite dai temporali, la temperatura è crollata in maniera clamorosa, a livelli quasi autunnali. A Fiumalbo, nel modenese, si registrano alle 18:00 +13°C, come anche a Febbio e Ospitaletto, nel reggiano. Per quanto riguarda le precipitazioni, a Sestola, nel modenese, sono caduti 46mm di pioggia, 44mm a Lizzano in Belvedere, nel bolognese; 30mm a Polinago (MO); 27mm a Fanano (MO) e 20mm a Neviano Arduini, nel parmense.

