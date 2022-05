Danni per gli incendi in California: decine di case distrutte | FOTO

MeteoWeb

A distanza di una decina di giorni dai devastanti incendi che hanno colpito gli USA occidentali, e in particolare la California, le foto scattate dall’alto mostrano la devastazione causata dal rogo che ha interessato la costa, squarciando letteralmente il quartiere Coronado Pointe di Laguna Niguel. Immediatamente al di sotto di ville multimilionarie ridotte in cenere, è possibile vedere una fila di case che non è stata toccata dalle fiamme e che è rimasta incredibilmente intatta. L’incendio è stato di piccole dimensioni, meno di mezzo miglio, ma i danni sono stati ingenti: oltre 20 case sono state distrutte e altre 11 sono state danneggiate.