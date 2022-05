Dall’India nessun segno di rallentamento nell’acquisto di petrolio russo

MeteoWeb

Mentre l’Occidente continua a colpire Mosca con sanzioni senza precedenti, cresce l’interesse dell’India per il petrolio russo a buon mercato. Secondo le stime di Refinitiv, i flussi di greggio russo verso l’India raggiungeranno i 3,36 milioni di tonnellate a maggio, ossia quasi 9 volte la media mensile del 2021 di 382.500 tonnellate. Complessivamente, il Paese ha ricevuto 4,8 milioni di tonnellate di petrolio russo scontato dall’inizio della guerra in Ucraina, ha aggiunto Refinitiv.

Il petrolio degli Urali dalla Russia viene attualmente scambiato a circa 95 dollari al barile, mentre il greggio Brent di riferimento globale è superiore a 119 dollari al barile.

Parte del motivo della disparità di prezzo è che l’Occidente ha evitato il petrolio russo. L’Europa è il più grande acquirente di energia russa e ieri, 30 maggio, ha deciso di vietare il 90% delle importazioni di petrolio russo entro la fine dell’anno. Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia hanno già vietato le importazioni.

L’embargo di un grosso importatore come l’Europa aumenterebbe la pressione sull’economia russa, ma Mosca ha trovato altri acquirenti in Asia. L’India, che importa l’80% del suo petrolio, di solito acquista solo dal 2% al 3% circa dalla Russia. Ma con l’impennata dei prezzi del petrolio quest’anno, il governo ha costantemente aumentato il consumo da Mosca, approfittando dei forti ribassi. Secondo Refinitiv, i flussi di greggio russo verso l’India sono saliti a 1,01 milioni di tonnellate ad aprile da 430.000 tonnellate a marzo.

L’India si è astenuta dal prendere una posizione dura contro Mosca sulla guerra in Ucraina. La Russia e l’India hanno una lunga storia di relazioni amichevoli, che risale all’era sovietica, quando l’URSS aiutò l’India a vincere la sua guerra del 1971 con il Pakistan.

Ma l’India non è l’unico gigante asiatico ad acquistare petrolio russo. Anche la Cina, storicamente il più grande acquirente di petrolio russo, dovrebbe fare super acquisti. OilX, che utilizza i dati dell’industria e dei satelliti per tracciare la produzione e i flussi di petrolio, ha scoperto che le importazioni cinesi dalla Russia via oleodotto e via mare sono aumentate di 175.000 barili al giorno ad aprile, con un aumento di circa l’11% rispetto ai volumi medi nel 2021. Le importazioni marittime sono in aumento più nettamente a maggio, secondo i primi dati. Si prevede che la domanda aumenterà quando la seconda economia più grande del mondo inizierà ad allentare le sue rigide restrizioni legate al Covid nelle principali città.

Dopo l’embargo dell’UE, Mosca potrebbe cercare nuovi clienti in modo più aggressivo, ma non sarà facile. Una parte significativa delle esportazioni di petrolio della Russia verso l’Europa viaggia tramite oleodotti. Reindirizzare quei barili verso i mercati asiatici richiederebbe nuove costose infrastrutture che richiederebbero anni per essere costruite.