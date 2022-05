Gli uragani sono più frequenti se l’aria è pulita: il sorprendente studio NOAA

MeteoWeb

I ricercatori hanno esaminato in che modo l‘inquinamento atmosferico da particolato, o aerosol, e i cambiamenti climatici hanno influenzato i cicloni tropicali in tutto il pianeta negli ultimi 40 anni in un nuovo studio della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) che è stato recentemente pubblicato sulla rivista Science Advances, e i risultati sono sorprendenti.

“L’inquinamento atmosferico è un grande rischio ambientale per la salute umana e abbiamo fatto grandi passi avanti nel ridurre i rischi per la salute riducendo l’inquinamento atmosferico da particolato. Ma la riduzione dell’inquinamento atmosferico non diminuisce sempre il rischio dei pericoli causati dai cicloni tropicali“, ha affermato Hiroyuki Murakami, scienziato fisico presso il Laboratorio di dinamica dei fluidi geofisici della NOAA e autore dello studio.

Il Dott. Boris Quennehen, Lead Atmospheric Scientist presso Plume Labs, ha spiegato che il particolato (PM), noto anche come aerosol, è un mix di polvere fine e minuscole goccioline liquide. “Il particolato può provenire da fonti naturali, come sabbia fine, incendi, eruzioni vulcaniche e sale marino, ad esempio, o da attività umane, che di solito comportano una sorta di combustione incompleta, un incendio o un’esplosione”, ha affermato Quennehen.

Dal 1980 al 2020, l’Europa e il Nord America hanno ridotto l’inquinamento atmosferico da particolato proveniente dall’industria automobilistica ed energetica. Ciò ha comportato una riduzione stimata del 50% della concentrazione di inquinamento atmosferico da particolato dal Nord America e dall’Europa, che, come rilevato dallo studio del NOAA, ha avuto un impatto significativo sulla temperatura dell’acqua nel bacino tropicale dell’Oceano Atlantico e sullo sviluppo di cicloni tropicali.

“Il particolato e le temperature dell’acqua sono collegate, in questo caso, dall'”effetto parasole”. L’effetto parasole significa che una parte della luce solare viene riflessa o intrappolata dalle particelle e quindi non può raggiungere la superficie come farebbe se le particelle non fossero lì”, ha affermato Quennehen, che non è stato coinvolto nel nuovo studio. “Meno luce solare che raggiunge la superficie significa meno energia e quindi una temperatura più bassa. Meno particolato significa meno riflessione, quindi acque più calde”.

Temperature dell’acqua superiori a +27°C sono uno degli ingredienti chiave nella formazione di un ciclone tropicale. Quindi, in relazione all’effetto parasole, le temperature dell’acqua nel bacino tropicale dell’Oceano Atlantico si stanno riscaldando, creando un terreno fertile ideale per lo sviluppo tropicale. “Il riscaldamento dell’Oceano Atlantico è stato un ingrediente chiave per un aumento del 33% del numero di cicloni tropicali durante questo periodo di 40 anni“, ha affermato Murakami.

Inoltre, secondo lo studio, c’è stato un aumento della temperatura alle latitudini medio-alte nell’emisfero settentrionale a causa della diminuzione della quantità di inquinamento. Ciò ha portato a un costante movimento verso i poli della corrente a getto dai tropici verso l’Artico, che ha portato a venti più deboli nella troposfera superiore nel bacino dell’Oceano Atlantico tropicale.

Sebbene la troposfera sia la regione più bassa dell’atmosfera, la velocità del vento si rafforza gradualmente e talvolta cambia direzione dalla troposfera inferiore, che è la più vicina alla superficie terrestre, alla troposfera superiore, che si trova a circa 16-19km dalla superficie della Terra nel bacino tropicale dell’Atlantico. Questa differenza tra velocità e direzione del vento e altezza è definita wind shear. I venti più deboli nella troposfera superiore hanno portato a un ambiente con wind shear scarso o nullo, che è un altro ingrediente chiave nello sviluppo dei cicloni tropicali. Il basso wind shear e le calde acque oceaniche sono due dei tre ingredienti principali necessari per formare e sostenere un ciclone tropicale, e la diminuzione dell’inquinamento atmosferico dal Nord America e dall’Europa negli ultimi 40 anni ha portato a un ambiente in cui questi ingredienti possono svilupparsi, rivela lo studio.

Dall’altra parte del mondo, nel Pacifico settentrionale occidentale, dove i forti cicloni tropicali vengono chiamati tifoni, sta accadendo esattamente il contrario. Secondo questa nuova ricerca, l’aumento dell’inquinamento atmosferico nel Pacifico settentrionale occidentale è stato uno dei numerosi fattori che ha contribuito a una diminuzione del 14% dei cicloni tropicali negli ultimi 40 anni. Alcuni degli altri fattori includono la variabilità naturale e l’aumento dei gas serra.

In Asia orientale, dunque, la maggiore quantità di inquinamento atmosferico ha reso la temperatura terrestre più fresca, riducendo il contrasto tra la temperatura terrestre e quella oceanica. Senza questo contrasto, i venti monsonici diventano più deboli. In estate, i venti monsonici dell’India occidentale convergono con gli alisei nell’Oceano Pacifico occidentale, creando cicloni tropicali. Tuttavia, con i venti monsonici più deboli, negli ultimi quattro decenni si è formato un numero inferiore di cicloni tropicali, secondo la ricerca di Murakami. Nel periodo di 40 anni esaminato nello studio, c’è stato un aumento del 40% della quantità di inquinamento atmosferico sul Pacifico settentrionale occidentale, che è corrisposto a una diminuzione del 14% nella formazione di cicloni tropicali (o tifoni).

Senza considerare altri fattori, potrebbe sembrare facile aggiungere più particelle, e quindi inquinamento atmosferico, all’atmosfera per contribuire a ridurre il numero di cicloni tropicali, ma un tale concetto non è praticabile, secondo Quennehen. “L’aggiunta di più particelle nell’atmosfera non è una soluzione praticabile per la Terra e l’umanità. Più particelle significano più impatti sulla salute, ma anche acidificazione degli oceani che può portare all’estinzione di molte specie marine“, ha affermato Quennehen.

Murakami ha suggerito che ci sarà bisogno di un’attenta elaborazione delle politiche in futuro. “Questo studio indica che la diminuzione dell’inquinamento atmosferico porta a un maggior rischio di cicloni tropicali, che sta accadendo nel Nord Atlantico e che potrebbe verificarsi anche in Asia, se l’inquinamento atmosferico venisse ridotto rapidamente. I risultati suggeriscono la necessità di un attento processo decisionale politico in futuro che tenga conto dei pro e dei contro dei molteplici impatti”, ha affermato Murakami

L’esperto prevede che nel prossimo decennio l’aumento dei gas serra influenzerà in modo significativo i cicloni tropicali rispetto all’inquinamento atmosferico da particolato causato dall’uomo.