L’Iran sequestra due petroliere greche: Atene protesta

Le autorità iraniane hanno sequestrato due petroliere greche nel Golfo Persico in risposta al sequestro di una petroliera iraniana da parte delle autorità greche. Lo riferisce l’agenzia Irna. In una dichiarazione apparsa sul loro sito web, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato che le loro forze navali hanno “sequestrato due petroliere greche oggi a causa delle violazioni che hanno commesso”.

Atene ha protestato, parlando di “pirateria“. In una nota, il Ministero degli Esteri ellenico ha affermato, infatti, che “questi atti equivalgono a pirateria” e ha invitato i cittadini greci a evitare di viaggiare in Iran. Atene ha informato l’Unione Europea e l’Organizzazione marittima internazionale dell’incidente, ha aggiunto il Ministero.

Il governo greco ha affermato che elicotteri della marina iraniana hanno trasportato uomini armati a bordo delle due petroliere questa mattina. Una delle due imbarcazioni, il Delta Poseidon, stava navigando in acque internazionali, ha aggiunto Atene. La seconda imbarcazione, il cui nome non è stato reso noto, era vicino alla costa iraniana. Il Ministero degli Esteri di Atene ha affermato che nove cittadini greci erano tra gli equipaggi delle due navi ma non ha fornito informazioni né sul numero né sulla nazionalità degli altri marinai a bordo.