Maltempo, pesanti allagamenti in Calabria: strade invase da fango e detriti a Belvedere Marittimo | FOTO

Gravi danni e disagi si sono registrati oggi in provincia di Cosenza a causa delle forti piogge delle scorse ore. Le precipitazioni hanno colpito principalmente la zona tirrenica, ed in particolare a Belvedere Marittimo. Molte case e negozi si sono allagati. Segnalate criticità anche sulle strade, invase da fango e detriti, con numerosi automobilisti rimasti bloccati. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rendere accessibili i locali allagati. Nelle zone interessate sono intervenuti anche i carabinieri.

Dalla mezzanotte fino alle 5 di questa mattina a Belvedere Marittimo sono stati registrati ben 115 mm di pioggia. Ora le condizioni meteo sono in via di miglioramento.

