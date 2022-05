Maltempo, tragedia in Calabria: veliero carico di migranti si incaglia nella tempesta, morti e dispersi | LIVE

MeteoWeb

Il forte vento di scirocco che soffia impetuoso in queste ore al Sud, ha determinato una tragedia sulla costa jonica della Calabria meridionale dove, precisamente a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, un veliero carico di migranti si è incagliato sulla spiaggia lanciando in mare decine di persone. Sul posto sono accorse in massa le forze dell’ordine che hanno trovato uno scenario drammatico: tra le onde alte, purtroppo, ci sono morti e dispersi.