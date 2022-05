Maltempo, Festa della Mamma compromessa da piogge e temporali in molte aree del Sud

MeteoWeb

La domenica della festa della mamma è compromessa dal maltempo in buona parte d’Italia: i fenomeni meteo avversi sono sparsi a macchia di leopardo in varie zone del nord, del centro e del sud ma le precipitazioni più intense e diffuse stanno interessando le Regioni meridionali, dove anche il clima è particolarmente freddo con Reggio Calabria e Crotone che non riescono a superare i +18°C, Foggia e Pescara si fermano addirittura a +17°C; persino in Sicilia a Palermo e Catania la temperatura massima giornaliera è stata di appena +19°C.

Forti piogge stanno interessando vaste aree del Paese: da segnalare i nubifragi di stamani nel tarantino, con 41mm a Mottola e 20mm a Taranto. Diluvio anche a Foggia nel primo pomeriggio, con 36mm di accumulo pluviometrico. Piove su gran parte di Puglia, Molise e Basilicata, ma più a Sud sono le zone joniche di Calabria e Sicilia ad avere le precipitazioni più significative. In Sicilia sono caduti 43mm di pioggia a Siracusa, in Calabria spiccano i 41mm di Capo Spartivento. Sta diluviando in tutta la zona jonica calabrese meridionale, in modo particolare nella locride e nel basso jonio reggino (area grecanica). Piogge incessanti anche su Catanzaro e provincia, dove i fenomeni si intensificheranno ulteriormente nel pomeriggio.

