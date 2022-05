Maltempo, notte da incubo in Veneto: Asolo sommersa dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

E’ una notte da incubo in Veneto per il maltempo che sta colpendo gran parte della Regione: violente grandinate hanno colpito varie località provocando danni e disagi. Tra le aree più colpite, il centro storico di Asolo è stato letteralmente sommerso da una quantità di grandine che in alcuni punti ha raggiunto i 30cm e ha bloccato le automobili in transito.

Oltre a nubifragi e grandinate, da segnalare anche tempeste di fulmini, saette e raffiche di vento impetuose. In modo particolare il forte vento sta provocando gravi danni, soffiando con raffiche particolarmente violente su cui svettano i 92km/h misurati a Bassano del Grappa. Emblematiche le immagini a corredo dell’articolo.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: