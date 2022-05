Maltempo Piemonte: due scuole chiuse a Tortona per due giorni

MeteoWeb

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri sera su Tortona, in provincia di Alessandria, provocando danni. A causa dei danni riportati, le due sedi scolastiche in piazzale Mossi, appartenenti all’istituto comprensivo Tortona B, resteranno chiuse lunedì 30 e martedì 31 maggio su ordinanza del sindaco, Federico Chiodi. La chiusura è necessaria per effettuare i lavori di messa in sicurezza.