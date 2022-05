Marte, l’ultimo selfie del lander Insight: è completamente ricoperto di polvere rossa

MeteoWeb

In procinto di concludere la propria missione scientifica su Marte, la sonda Insight della Nasa si è scattata un ultimo ‘selfie’ in cui mostra lo spesso strato di polvere rossa che ha ricoperto i pannelli solari limitando la ricarica delle batterie: proprio a causa di questo calo di energia, a giorni il lander sarà costretto a fermare il braccio robotico mettendolo in posizione di riposo, mentre lo spegnimento del sismometro di bordo (che in quasi 4 anni ha registrato oltre 1.300 scosse di terremoto) è previsto entro la fine dell’estate.

L’ultimo autoscatto di Insight, realizzato lo scorso 24 aprile, è stato pubblicato dalla Nasa in un’animazione che lo mette a confronto con altre due foto realizzate quando i pannelli erano ancora puliti e funzionanti: il primo selfie, scattato nel dicembre 2018 a pochi giorni dall’atterraggio, e il secondo selfie, realizzato nella primavera del 2019. Se nei prossimi mesi non interverranno forti venti a spazzare i pannelli solari, Insight dovrebbe smettere di funzionare entro dicembre.