Meteo, oggi al Giro d’Italia il primo giorno di pioggia e freddo

MeteoWeb

Primo giorno di maltempo oggi sul Giro d’Italia 2022: nella tappa che si corre tra Lombardia e Trentino Alto Adige, partita pochi minuti fa da Ponte di Legno, piove e fa freddo. I corridori in corsa indossano tutti la mantellina mentre stanno scalando, subito dopo il via, il Passo del Tonale. Ma con queste condizioni del tempo, la preoccupazione più grande sarà per le discese.

E oggi di discese ce ne saranno molte: lungo i 168km del percorso, infatti, avremo subito la picchiata dai 1.883 metri del Passo del Tonale fino a San Michele all’Adige, quasi in pianura. Poi altri sali-scendi e nel primo pomeriggio, nel finale di gara, un’altra discesa impegnativa dal Passo del Vetriolo fino a Levico Terme. In caso di pioggia persistente, la corsa diventerà molto estrema.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: