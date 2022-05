Il Meteo in Piemonte: il maltempo ha le ore contate, ultimi rovesci

MeteoWeb

Il maltempo sul Piemonte ha le ore contate. Un’area di bassa pressione staziona sul basso Mar Tirreno fino a lunedì, convogliando flussi nordorientali sulla regione con associate condizioni di moderata instabilità che causeranno a rovesci più intensi, anche a carattere temporalesco, nella giornata di oggi: è quanto riporta Arpa Piemonte. Da domani è atteso un miglioramento, con cieli parzialmente soleggiati e rovesci isolati, in esaurimento in serata. Martedì bel tempo e quota dello zero termico sopra i 3000 metri, spiega l’Agenzia regionale.