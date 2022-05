Meteo USA, ondata di caldo sulla East Coast: +35°C a Baltimora e Philadelphia

MeteoWeb

Sulla costa orientale degli USA è in atto una grande ondata di caldo, che ha portato per molte località le temperature più alte della stagione e ha stabilito anche alcuni record giornalieri. Le temperature hanno superato i +32°C in numerose località.

Le temperature più alte di ieri, sabato 21 maggio, sono state generalmente registrate nel Medio Atlantico, con cieli prevalentemente soleggiati che hanno permesso alle temperature di salire rapidamente durante le ore pomeridiane. Washington DC ha registrato una massima di +33,3°C, oltre 8°C sopra la media massima per la data di +25°C. A Baltimora, nel Maryland, la colonnina di mercurio ha raggiunto una massima di +35°C, avvicinandosi al record per la data fissato nel 1934 (+35,5°C).

Il caldo è altrettanto intenso nelle zone più a nord. Philadelphia ha raggiunto +35°C, eguagliando il record del 1934 per la data. Anche se la temperatura massima di +32,2°C registrata a New York non ha minacciato alcun record, finora è stato il giorno più caldo della stagione per la città. Più nell’interno del New England, Montpelier e Morristown, nel Vermont, hanno entrambe avuto i loro primi giorni con +32°C per la data, battendo di poco le massime di +31,7°C stabilite lo scorso anno.

Nel Nord-Est degli USA, molte altre città hanno registrato massime giornaliere record, secondo i dati del National Weather Service. Altoona (Pennsylvania), Atlantic City (New Jersey) e Richmond (Virginia), sono state solo alcune delle città che hanno stabilito nuovi record sabato 21 maggio.

Nonostante ciò, il caldo non si è fatto sentire ovunque nel Nord-Est. In gran parte del New England, principalmente vicino alla costa, la copertura nuvolosa, che ha resistito per tutto il giorno, ha contribuito a tenere sotto controllo le temperature. L’impatto più notevole è stato a Boston, dove le temperature hanno raggiunto solo +21,7°C mentre le aree più interne hanno sperimentato un gran caldo. A Worcester, nel Massachusetts, a meno di 50km di distanza, la colonnina di mercurio ha raggiunto +31,1°C.

Il caldo continuerà anche per tutta la giornata di oggi ma lunedì 23 maggio ci sarà un forte abbassamento delle temperature, che torneranno a livelli quasi stagionali.

Nel frattempo, nelle scorse ore, il Colorado è passato d +30°C alla neve in poco tempo.