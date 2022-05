Parata della Vittoria, mistero sugli air show cancellati in tutta la Russia per maltempo: “incredibile, c’era il sole” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Lo show aereo che doveva tenersi oggi sulla Piazza Rossa a Mosca per le celebrazioni della Giornata della Vittoria è stato cancellato: Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha citato le condizioni meteo per motivare il cambio di programma. Nei giorni precedenti, a Mosca aerei militari avevano provato le formazioni spettacolari, in particolare una formazione a “Z”, la lettera dell’alfabeto latino usata come simbolo dell'”operazione militare speciale” iniziata il 24 febbraio scorso in Ucraina.

Il governo russo non ha cancellato però solo l’esibizione aerea prevista sui cieli di Mosca, ma anche quelle che erano state programmate nelle principali città in tutto il Paese, incluse San Pietroburgo e Rostov-on-Don: una decisione attribuita al maltempo, che ha sorpreso gli analisti militari stranieri. “Sembra incredibile. Sembrava soleggiato per quello che ho visto. L’unica scusa sarebbero forti venti trasversali nelle basi aeree da cui sarebbero dovuti decollare gli aerei,” ha spiegato alla CNN Peter Layton, esperto del Griffith Asia Institute in Australia ed ex ufficiale dell’aeronautica australiana.

L’agenzia Tass ha precisato che gli spettacoli sono stati annullati anche a Samara, Kaliningrad e Murmansk.

Il cambio di programma ha sorpreso molto, anche in considerazione del fatto che le esibizioni aeree si sono tenute comunque in località dove le avverse condizioni meteo erano evidenti, come a Nižnij Novgorod, nel centro del Paese.