Previsioni Meteo: tanto caldo estivo al Centro-Sud, possibile peggioramento nel weekend

Il cambiamento del tempo che interesserà il Nord Italia nel corso dei prossimi 2/3 giorni, si avvertirà poco al Centro, mentre le regioni meridionali ne saranno del tutto fuori. Anzi, sul medio-basso Adriatico e al Sud, fino a metà settimana si assisterà a una escalation del caldo, con fase pienamente estiva e temperature massime che raggiungeranno valori decisamente importanti, fino a +36/+37°C su alcune aree pianeggianti della Puglia e anche su altre interne della Sicilia, se non addirittura oltre sui settori interni del Catanese. Dunque, siccità e gran caldo, eccezionale per questo periodo, con circa 10°C oltre la media. Il caldo sarà leggermente in meno sui settori centrali, specie tirrenici, ma si farà sentire bene anche sul medio Adriatico, con massime fino a +33/+34° sulle pianure interne.

Ma ci sono prospettive per piogge anche al centro-sud? Fino al 27 maggio, sembrerebbe che le possibilità siano scarse o solo magari deboli per via di qualche rovescio o temporale sui settori appenninici centrali, ma non prima di giovedì. A seguire, il cavo instabile atlantico che, invece, porterebbe maggiore instabilità sulle regioni settentrionali fino a metà settimana, evolverebbe gradualmente verso Est, andando a isolare un nucleo instabile sul basso Tirreno, mappa barica in evidenza. Questa azione vorticosa alle medie quote troposferiche dovrebbe attivare, stando alle simulazioni ultime, un peggioramento verso il fine settimana, su buona parte del Centro Sud, all’insegna di rovesci e temporali che in qualche caso potrebbero essere anche forti, data la importante energia termica in gioco per il gran caldo nei giorni precedenti. Dunque, prospettive di pioggia anche per le regioni meridionali, soprattutto tra sabato 28 e domenica 29, poi da valutare meglio, sulla base di dati via via più affidabili, le aree più interessate e anche l’intensità. Maggiori dettagli sul possibile peggioramento del weekend anche per il Centro-sud Italia, nei nostri quotidiani aggiornamenti.