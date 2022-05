Previsioni Meteo: martedì 3 maggio altra giornata con rovesci e locali temporali, le aree più colpite

MeteoWeb

Persisterà anche per la giornata di domani, martedì 3 maggio, una circolazione moderatamente instabile alle quote medio-alte dell’atmosfera, in grado di portare ancora nubi e rovesci diffusi soprattutto diurni su molte regioni. Verso il Mediterraneo centrale sta prendendo piede una moderata falla barica, per ora in particolare verso le quote più alte dell’atmosfera, ma progressivamente, in settimana, potrebbe approfondirsi una attività ciclonica più significativa anche al suolo intorno alla nostra penisola e portare un maltempo più pronunciato. Tuttavia, già in questa prima parte di settimana l’instabilità sarebbe pressoché costante, anche se un po’ più circoscritta e più di tipo convettivo, cioè esprimentesi di più nelle ore più calde della giornata.

In riferimento più specifico alla giornata di domani, martedì 3 maggio, correnti settentrionali alle medie quote, apporterebbero addensamenti diffusi soprattutto nelle ore più calde, quindi pomeridiane della giornata, in particolare sulle aree interne appenniniche tra Umbria, il Lazio, il Molise, la Campania e la Lucania settentrionale, qui con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di moderata o forte intensità. Rovesci e temporali anche sul Nord Appennino, tra i rilievi emiliani e toscani, poi altre condizioni di instabilità più accesa sul Piemonte, anche qui con locali temporali di moderata-forte intensità. Instabilità, soprattutto pomeridiana su Alpi e Prealpi centro-orientali, in particolare tra alta Lombardia, Trentino-Alto Adige e alto Veneto, un po’ di nubi irregolari con qualche rovescio, ma qui più localizzato, anche tra il Sud della Lucania, il resto della Calabria, occasionalmente sul Nordest della Sicilia e su qualche rilievo interno della Sardegna. Tempo sempre in prevalenza stabile e più ampiamente soleggiato sul resto dell’Italia, in particolare sulle pianure del Nord e sulla gran parte delle coste. Le temperature sono attese senza grosse variazioni rispetto a oggi, semmai in leggero aumento al Centro, sul medio-alto Adriatico e sull’Emilia-Romagna.

