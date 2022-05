Previsioni Meteo: oggi temperature estive, punte di +37°C

MeteoWeb

Un tempo dichiaratamente estivo sta caratterizzando questa seconda parte di maggio. Il merito è di un promontorio anticiclonico con radici nordafricane, quindi a cuore piuttosto caldo, e direzionato verso il Mediterraneo centrale e l’Italia da moderati cavi instabili nord-atlantici in affondo verso il settore iberico. Le conseguenze più evidenti, oltre che in termini di stabilità sulla gran parte del territorio, sono soprattutto sotto l’aspetto termico, con temperature che da diversi giorni si stanno ponendo abbondantemente oltre le medie tipiche del periodo. Nelle ultime ore si sono raggiunti valori fino a +35/+36°C su alcune pianure, specie sarde, e nella giornata odierna si potrebbe andare anche oltre.

Il quadro termico, infatti, è destinato a lievitare ulteriormente nelle ore più calde odierne, per un maggiore contributo caldo nordafricano un po’ a tutte le quote e con temperature massime diffusamente comprese, soprattutto sulle pianure interne e da Nord a Sud, da +26°C a +32/+33°C, ma punte ricorrenti fino a +34/+35/+36°C, in particolare sulla Puglia, localmente sulla Lucania e sulle isole maggiori. Possibile addirittura qualche punta fino a +37°C sulle aree interne sarde. Insomma, valori tipicamente estivi e abbondantemente oltre la media, da 4/5°C sopra, fino anche a 7/8°C in eccesso su alcune aree del Centro Sud. Naturalmente farà più fresco sulle coste in genere e ancor più su quelle del basso e dell’alto Tirreno qui con valori anche intorno ai 20°C o poco sopra e ciò per ragioni di mare ancora abbastanza fresco e ancor più sulle aree tirreniche citate, per una maggiore profondità delle acque corrispondenti

Naturalmente, il tempo continua a essere in gran parte stabile e soleggiato anche se, per oggi, vanno rilevate un po’ più di nubi irregolari o sparse su alcune aree centro-meridionali e del Nord, come visibile nella mappa fenomeni interna. Da rilevare, però, una progressiva infiltrazione di correnti un po’ più umide provenienti dal settore iberico, in particolare verso i settori alpini e prealpini, dove arriveranno rovesci e temporali pomeridiani, su alcune aree anche forti. Rischio di temporali grandinigeni, magari anche con qualche dissesto, tra il Biellese, il Nord Vercellese, il Nord Novarese e ancora più sull’area Ossola, Verbano, sul Ticino e poi sull’alta Lombardia, tra l’alto Comasco, l’alto Lecchese e il Sondriese occidentale, con locali accumuli fino a 50/60/70 mm in unità di tempo ridotta. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati o forti dai quadranti sudorientali o meridionali sul medio-alto Tirreno, sul medio-alto Adriatico, sui bacini sardi tirrenici, sulla Liguria e localmente anche sui settori alpini centro-orientali; venti moderati con rinforzi da Sud o da Sud Ovest sullo Jonio e sull’Appennino centro-settentrionale, da Sudest sul Canale di Sicilia, moderati o forti da Sud-Ovest sul Mare di Sardegna.