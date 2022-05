Psicologia: chi non ha un’opinione sui vaccini è più vicino alle idee no-vax

MeteoWeb

Le persone con atteggiamenti neutrali nei confronti dei vaccini potrebbero essere più allineate alle opinioni anti-vaccino rispetto alle opinioni pro-vaccino, riporta un’analisi degli atteggiamenti relativi ai vaccini in oltre 140 paesi. I risultati sono pubblicati su Scientific Reports.

Nonostante la sicurezza e l’efficacia documentate dei vaccini, la ridotta copertura vaccinale ha portato a focolai di malattie precedentemente ben controllate come il morbillo e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’esitazione sui vaccini una grave minaccia per la salute pubblica. Dino Carpentras e colleghi hanno analizzato i dati sull’atteggiamento verso i vaccini di 149.014 persone in 144 paesi dal Wellcome Global Monitor del 2018, un’indagine annuale sull’atteggiamento delle persone nei confronti della scienza e della salute. Gli autori hanno mappato se gli intervistati si sentivano positivi, negativi o neutri nei confronti dei vaccini, quindi hanno valutato come queste diverse opinioni fossero correlate tra loro. Ricerche precedenti suggeriscono che le persone sono più influenzate da coloro che sono simili a loro.

Gli autori hanno scoperto che i punti di vista positivi al vaccino erano significativamente più isolati dai punti di vista neutri e negativi. Anche il 16% delle persone che avevano almeno un atteggiamento fortemente anti-vaccino aveva un atteggiamento neutrale nei confronti dei vaccini, mentre solo il 10% delle persone con almeno un atteggiamento fortemente pro-vaccino aveva un atteggiamento neutrale. Ciò suggerisce che la posizione neutrale sul vaccino è più vicina agli atteggiamenti anti-vaccino che agli atteggiamenti pro-vaccino e che gli individui con opinioni neutre hanno quindi maggiori probabilità di essere influenzati da punti di vista anti-vaccino a causa della maggiore somiglianza.

Gli autori hanno anche analizzato i dati del Global Health Observatory 2018-19 (per 108 paesi), che hanno riferito che i paesi in cui le opinioni pro-vaccino erano relativamente più isolate dalle opinioni neutre e anti-vaccino avevano maggiori probabilità di vedere una diminuzione della copertura del vaccino contro il morbillo l’anno seguente. Allo stesso modo, l’analisi dei dati del Vaccine Confidence Project 2018-19 (per 43 paesi) ha rilevato che un maggiore isolamento delle opinioni pro-vaccino era correlato a una maggiore sfiducia nei confronti del vaccino.

Gli autori suggeriscono che la ricerca futura deve concentrarsi su come la fiducia nei vaccini si diffonde attraverso il sistema sociale attraverso l’influenza, piuttosto che concentrarsi semplicemente su come rendere i vaccini affidabili per il pubblico. Questo approccio potrebbe essere applicato ad altre questioni come il cambiamento climatico, concludono.