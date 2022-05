Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Foggia e Parma

MeteoWeb

Ancora alta pressione dominante sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, anche se il maggiore tepore pomeridiano ha attivato temporali su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale. Una forte grandinata ha imbiancato Asiago, in Veneto. Le temperature sono decisamente sopra la media un po’ ovunque, ancora in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 16 maggio 2022, in alcune località italiane: