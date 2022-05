Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C ad Alessandria e Castrovillari

MeteoWeb

Valori di pressione in ulteriore rinforzo oggi sul Mediterraneo centrale e tempo estivo un po’ su tutta Italia. Da segnalare ancora temporali pomeridiani circoscritti all’Appennino centro-meridionale: in provincia di Isernia, è avvenuta una grandinata con chicchi grandi come palle da golf. Temperature in ulteriore, lieve aumento.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 17 maggio 2022, in alcune località italiane: