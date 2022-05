Maltempo: tutti i DATI del temporale autorigenerante da record a Cerignola | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi Cerignola, località in provincia di Foggia, è stata interessata da un evento meteorologico record: un temporale autorigenerante ha colpito in pieno la città, scaricando ingenti quantità di pioggia in un breve periodo di tempo, che hanno provocato allagamenti diffusi, anche di locali, garage e case al piano terra. I pluviometri segnano 126,6mm oggi a Cerignola: non era mai caduta così tanta pioggia in un singolo giorno da quando ci sono le rilevazioni dei dati da parte della Protezione Civile.

Ma ad essere rilevante non è solo la quantità totale, ma anche il tipo di evento e il tempo in cui si è verificato. Responsabile di questo diluvio storico per Cerignola è stato un temporale autorigenerante che ha colpito proprio la città, come sottolineano i poco più di 3mm di pioggia caduti a San Ferdinando, a pochi chilometri di distanza. Insomma, un evento concentrato proprio su Cerignola.

Altro aspetto importante è il tempo. A parte i 15,6mm caduti entro le ore 12 e prevalentemente composti dalle precipitazioni notturne, i restanti 111mm sono stati scaricati tutti dal temporale autorigenerante che si è formato nella seconda parte di giornata. Tra le ore 12 e le ore 13 sono caduti 53mm di pioggia; tra le ore 13 e le ore 14 sono caduti 56,2mm di pioggia e dopo le ore 14 sono caduti altri 2mm circa. In sostanza, in sole 2 ore, sono caduti 109mm, un quinto dell’intero accumulo medio annuale.

Il temporale che ha colpito Cerignola è stato, dunque, un evento straordinario sia per le precipitazioni totali prodotte che per il ristretto lasso di tempo in cui è avvenuto.

“Mai così tanta pioggia sulla nostra città. L’ultima bomba d’acqua così forte fu registrata nel 1952, con 123mm di pioggia in 24 ore“, ha commentato il sindaco Francesco Bonito. “Da una prima ricognizione, i danni alle abitazioni di privati cittadini e alle opere pubbliche e private causate dal maltempo sono ingenti”, ha aggiunto, anticipando che il comune chiederà che venga riconosciuto a Cerignola lo stato di calamità naturale e che le scuole resteranno chiuse nella giornata di lunedì 9 maggio.