Maltempo Puglia, temporale autorigenerante a Cerignola: allagamenti | VIDEO

In questa Festa della Mamma di maltempo in varie zone dell’Italia, è il Sud ad essere interessato dai fenomeni più intensi. La situazione più importante è quella di Cerignola, in provincia di Foggia, colpita da un temporale autorigenerante che sta scaricando ingenti quantità di pioggia. Gli accumuli pluviometrici parziali indicano 119mm. Si registrano importanti allagamenti nella località, con le strade che sono invase dall’acqua, come dimostrano i video in fondo all’articolo.

A causa degli allagamenti, i Vigili de Fuoco hanno realizzato una cinquantina di interventi a Cerignola. Numerose le automobili bloccate dall’acqua, che ha raggiunto il vano motore entrando anche nell’abitacolo, impossibilitate a percorrere le strade cittadine. In alcune zone l’acqua ha superato il marciapiede arrivando ad allagare locali, box, abitazioni al piano terra.

“Mai così tanta pioggia sulla nostra città“, ha dichiarato il sindaco, Francesco Bonito secondo cui “l’ultima bomba d’acqua così forte fu registrata nel 1952, con 123mm di pioggia in 24 ore“. Al momento fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre sono diversi gli allagamenti negli edifici pubblici e privati. “In gran parte della città, la situazione sta volgendo alla normalità, anche grazie alla manutenzione straordinaria delle fogne bianche effettuata qualche mese fa“, aggiunge Bonito.

A causa del forte maltempo, è stata rinviata la gara di serie D Cerignola-Brindisi: il campo di gioco è parzialmente allagato.

Tra le altre località pugliesi più colpite dalle piogge, segnaliamo anche 41mm a Mottola, 38mm a Foggia e 30mm a Lucera.

