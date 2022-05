Temporale e grandine: ancora allagamenti e danni in Sardegna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo la grandinata che ha devastato la zona di Mandas nel pomeriggio di domenica 8 maggio, anche oggi il maltempo ha insistito sulla Sardegna meridionale. Un forte temporale con grandine si è abbattuto sul Medio Campidano, in particolare su Guspini, Gonnosfanadiga, San Gavino Monreale e Arbus. Nel giro di pochi minuti le strade si sono allagate, mentre la grandine ha devastato parte dei raccolti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il nubifragio fortunatamente è durato poco, contenendo i disagi. Lungo alcune strade di Gonnosfanadiga sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per evitare che le auto rimanessero bloccate. Interventi per allagamenti anche da parte dei Vigili del Fuoco a Guspini, Arbus e San Gavino.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Sardegna, segnaliamo: 38mm a Santadi, 35mm ad Arbus, 28mm a Isili, Santa Sofia, 25mm a Guspini.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: