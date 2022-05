Maltempo, improvviso temporale nel Salento nel pomeriggio del 1° Maggio: fuggi fuggi da spiagge e parchi | FOTO

MeteoWeb

Mentre il Centro-Nord fa i conti con locali temporali, anche in Salento è arrivato un improvviso acquazzone che ha rovinato il pomeriggio del 1° Maggio. Nella prima parte della giornata, le spiagge della costa Ionica da Porto Cesareo a Gallipoli (LE) erano state prese d’assalto grazie alla giornata soleggiata con temperature di +24-26°C.

In pochi istanti, il temporale ha messo in fuga la gente da spiagge e parchi, rovinando anche una serie di manifestazioni organizzate a Lecce e in diversi altri comuni. Il temporale che ha raggiunto il versante nord del Salento ha portato pioggia, con grandine a tratti. A Veglie, per esempio, la temperatura è crollata dai +23°C delle 13:45 ai +17°C delle 16:30 a causa del temporale.

