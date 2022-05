Terremoto Toscana, Nardella: “fenomeno coerente con la sismicità di questa zona”

MeteoWeb

A seguito della scossa di terremoto magnitudo 3.3 verificatasi questa mattina alle 05:51 con epicentro a Impruneta, “abbiamo allertato a titolo precauzionale le sedi della Protezione Civile metropolitana e della Protezione Civile comunale in modo da poter ricevere tutte le segnalazioni, che fino ad ora non sono state particolarmente numerose. E’ confermata l’assenza di danni a persone o cose. Si tratta di un evento sismico collegato alla zona del Chianti, dell’Impruneta, quindi coerente con la sismicità di questo territorio”: è quanto ha spiegato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, facendo il punto. “La situazione è assolutamente monitorata ma sappiamo bene che la scienza non consente di prevedere alcunché quando si parla di terremoti. Una cosa secondo me importante da sottolineare è che si tratta di fenomeni che sono coerenti con la sismicità di questa zona“.

Il sindaco di Firenze ha invitato i cittadini “a contattare la Protezione Civile o anche collegarsi alla rete civica del Comune dove si trovano il piano di emergenza e le indicazioni sui comportamenti da avere nel caso in cui si dovessero registrare altre scosse“.