Terremoto: un’altra scossa in Toscana, paura a Firenze | DATI E MAPPE

Dopo il terremoto di magnitudo 3.7 delle 17:50, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4, sempre con epicentro a Impruneta, è stata avvertita alle 22.14 a Firenze e in provincia. La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione.

La scossa di terremoto delle ore 22.14, specifica la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, si è verificata ad una profondità di 9 km, con epicentro nella zona di Impruneta, in località Cerbaia, al confine con il comune di San Casciano Val di Pesa. La scossa è stata sentita dalla popolazione da Impruneta (Chianti) alla Valdisieve e a Firenze. “Al momento non si registrano danni a cose o persone. Le sale della Protezione Civile Metropolitana e Comunale rimarranno allertate per la notte“, fa sapere suoi social il sindaco Dario Nardella. La scossa è stata sentita dalla popolazione da Impruneta (Chianti) alla Valdisieve e a Firenze