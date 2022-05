L’uragano Agatha declassato a tempesta tropicale

MeteoWeb

Il Coordinamento nazionale della protezione civile del Messico ha reso noto che l’uragano Agatha, dopo avere effettuato il landfall nello Stato di Oaxaca come uragano di 2ª categoria, ha perso potenza, fino ad essere classificato come tempesta tropicale. Secondo la Protezione civile, Agatha ha fatto registrare piogge battenti, con venti di 110 km/h, con punte di 140 km/h. La tempesta tropicale al momento si sta spostando a 13 km/h sul Messico meridionale, ed in particolare sullo Stato di Chiapas dove è in vigore un’allerta gialla. Secondo il National Hurricane Center statunitense, nel corso del locale pomeriggio (la notte italiana di oggi) Agatha si attenuerà progressivamente fino a dissolversi.