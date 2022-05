USA: il prezzo della benzina batte il record per il 3° giorno di fila

MeteoWeb

Non conosce freni la corsa dei prezzi della benzina negli Stati Uniti. Oggi, 31 maggio, il prezzo medio nazionale della benzina negli Stati Uniti ha battuto un altro record, arrivando a 4,622 dollari a gallone (solo ieri aveva stabilito il record di 4,619 dollari per gallone). Sono stati battuti i record per tre giorni di fila: 29, 30 e 31 maggio.

Secondo l’esperto di energia e commodities di Bloomberg, Javier Blas, “tutto suggerisce che presto raggiungerà 4,75 dollari, con molti stati che già oggi superano i 5 dollari al gallone“.

Il Presidente Joe Biden ha promesso di fare tutto ciò che è in suo potere per combattere i prezzi record della benzina e del diesel, incluso il rilascio di milioni di barili di petrolio dalla riserva petrolifera strategica degli Stati Uniti. Tuttavia, i costi hanno continuato a salire, infliggendo altri duri colpi alle tasche degli automobilisti americani.