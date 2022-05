Vaiolo delle scimmie, Costa: “se necessari, abbiamo già la disponibilità di vaccini”

MeteoWeb

“Ad oggi siamo di fronte ad uno scenario che è assolutamente sotto controllo“: è quanto ha affermato questa mattina il sottosegretario alla Sanità, Andrea Costa, intervenuto a Tg2 Italia, riferendosi ai casi di vaiolo delle scimmie in Italia. “Qualora fossero necessari, abbiamo già la disponibilità di vaccini“. “Credo che il livello di attenzione sia alto e da parte nostra il compito è quello di farci trovare pronti se eventualmente ci sarà bisogno. Dobbiamo attendere serenamente quelle che saranno le indicazioni scientifiche e quello che sarà lo sviluppo dello scenario“. “A livello europeo è partita la rete di sorveglianza e lo stesso è accaduto in Italia con il coinvolgimento delle regioni. Serve prudenza ma non ci sono le condizioni per parlare di una nuova emergenza,” ha concluso Costa.